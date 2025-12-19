Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-12-2025 10:00
Espírito natalício
- Foto CM Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira foi palco no último fim-de-semana do “Xmas Market” no Celeiro da Patriarcal.
Vila Franca de Xira foi palco no último fim-de-semana do “Xmas Market” no Celeiro da Patriarcal, um evento onde o comércio local aproveitou para se dar a conhecer, no âmbito de um projecto de bairros digitais co-financiado por fundos comunitários do famoso PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), que é pau para toda a obra. E depois há quem se admire que o país avança pouco comparado com os seus parceiros europeus. É o que dá usar os fundos comunitários para fazer feirinhas, obras e reparações comezinhas, em vez de os aplicar em projectos de fundo que coloquem a região na linha da frente da competitividade....
