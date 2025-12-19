uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-12-2025 07:00

O regresso à idade da pedra

O regresso à idade da pedra
- foto O MIRANTE
A greve geral de 11 de Dezembro foi amplamente divulgada e debatida.

A greve geral de 11 de Dezembro foi amplamente divulgada e debatida mas houve quem, provavelmente com receio que a sua realização não chegasse a toda a gente, resolvesse deixar o seu apelo de forma bem visível nas paredes brancas das instalações da Águas de Santarém em frente à estação ferroviária de Santarém. Na época das redes sociais e da difusão acelerada de informação pelos mais diversos meios, parece que ainda há quem teime em continuar a viver na idade da pedra e nos tempos das pinturas rupestres….

