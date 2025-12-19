Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-12-2025 21:00
Pontualidade britânica
- foto O MIRANTE
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, deu um excelente exemplo a muitos políticos e não só, ao cumprir com pontualidade rigorosa a chegada a Santarém.
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, deu um excelente exemplo a muitos políticos e não só, ao cumprir com pontualidade rigorosa a chegada a Santarém para uma reunião com autarcas e deputados nos Paços do Concelho. O encontro estava marcado para as 09h00 da manhã e a essa hora estava mesmo a começar, após a pose para as fotos da praxe. A segunda figura do Estado foi tão pontual que até surpreendeu alguns autarcas, que não chegaram a tempo de ficar na fotografia oficial….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Vale Tejo
17-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar