Pontualidade britânica

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, deu um excelente exemplo a muitos políticos e não só, ao cumprir com pontualidade rigorosa a chegada a Santarém para uma reunião com autarcas e deputados nos Paços do Concelho. O encontro estava marcado para as 09h00 da manhã e a essa hora estava mesmo a começar, após a pose para as fotos da praxe. A segunda figura do Estado foi tão pontual que até surpreendeu alguns autarcas, que não chegaram a tempo de ficar na fotografia oficial….