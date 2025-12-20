Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-12-2025 07:00
Alerta PR!
- FOTO – Facebook Pedro Miguel Ribeiro
O vereador do PS na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, é um adepto ferrenho das redes sociais, ferramenta que domina e utiliza e domina como poucos para divulgar a sua actividade e posições políticas. O ex-presidente da Câmara de Almeirim tem vindo a burilar a sua dinâmica na Internet e suspeitamos que até tenha aprendido com um bem sucedido canal televisivo de notícias a lançar o engodo às audiências. Depois dos alertas CM, temos agora os alertas PR!.
