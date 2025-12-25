uma parceria com o Jornal Expresso
25/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 21:00

Falta de jeito ou de experiência?

O presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, viu-se aflito para dar o pontapé de saída de mais uma edição do Parque dos Sonhos de Natal. No dia da inauguração, o autarca não se entendeu com o nó do laço e perante dezenas de crianças inquietas foi obrigado a fazer batota e a levantar o laço para os jovens passarem. O presidente da assembleia municipal, Nuno Marques, que foi forcado, ainda tentou dar “ajudas” mas sem efeito. Será falta de jeitinho ou é apenas falta de experiência nestas andanças? O tempo o dirá….

