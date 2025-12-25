Fiscais Natal da Câmara de Santarém entregam prendas sem fato natalício

A Câmara de Santarém andou a distribuir notificações na zona de Assacaias, entre Santarém e Alcanhões, para os moradores das casas e barracas ilegais abandonarem os espaços, a três dias do Natal. Uma prenda que foi entregue pelos fiscais municipais porque o Pai Natal se recusou a fazer o serviço. Como a autarquia já tinha gasto o plafond todo para as iniciativas de natalícias no Jardim da Liberdade, os fiscais tiveram de ir em traje civil porque não houve verba para o fato vermelho e branco que caracteriza o homem das entregas conhecido pelas suas barbas brancas.