Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 18:00
Fiscais Natal da Câmara de Santarém entregam prendas sem fato natalício
- foto O MIRANTE
A Câmara de Santarém andou a distribuir notificações na zona de Assacaias, entre Santarém e Alcanhões, para os moradores das casas e barracas ilegais abandonarem os espaços, a três dias do Natal.
A Câmara de Santarém andou a distribuir notificações na zona de Assacaias, entre Santarém e Alcanhões, para os moradores das casas e barracas ilegais abandonarem os espaços, a três dias do Natal. Uma prenda que foi entregue pelos fiscais municipais porque o Pai Natal se recusou a fazer o serviço. Como a autarquia já tinha gasto o plafond todo para as iniciativas de natalícias no Jardim da Liberdade, os fiscais tiveram de ir em traje civil porque não houve verba para o fato vermelho e branco que caracteriza o homem das entregas conhecido pelas suas barbas brancas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar