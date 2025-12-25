Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 07:00
História mal arquivada em Alenquer
Em Alenquer o arquivo municipal continua fiel ao passado: Os documentos estão quase todos em papel e pastas, difíceis de encontrar, de consultar e resistentes ao progresso.
Em Alenquer o arquivo municipal continua fiel ao passado: Os documentos estão quase todos em papel e pastas, difíceis de encontrar, de consultar e resistentes ao progresso. Enquanto noutros concelhos a história está a um clique de distância, em Alenquer é preciso mergulhar nas prateleiras e agradecer a paciência dos funcionários que também não sabem o que lá está. O executivo municipal já reconheceu o problema e diz que depende das “possibilidades financeiras”. A história, essa, continua arquivada à espera de melhores tempos... e de orçamento.
