uma parceria com o Jornal Expresso
25/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 07:00

História mal arquivada em Alenquer

História mal arquivada em Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Alenquer o arquivo municipal continua fiel ao passado: Os documentos estão quase todos em papel e pastas, difíceis de encontrar, de consultar e resistentes ao progresso.

Em Alenquer o arquivo municipal continua fiel ao passado: Os documentos estão quase todos em papel e pastas, difíceis de encontrar, de consultar e resistentes ao progresso. Enquanto noutros concelhos a história está a um clique de distância, em Alenquer é preciso mergulhar nas prateleiras e agradecer a paciência dos funcionários que também não sabem o que lá está. O executivo municipal já reconheceu o problema e diz que depende das “possibilidades financeiras”. A história, essa, continua arquivada à espera de melhores tempos... e de orçamento.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar