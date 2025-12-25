uma parceria com o Jornal Expresso
25/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 10:00

Sem desculpas

Sem desculpas
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As queixas por causa da deposição de lixo e monos no concelho de Alenquer, sobretudo na freguesia do Carregado e Cadafais, tem subido de tom.

As queixas por causa da deposição de lixo e monos no concelho de Alenquer, sobretudo na freguesia do Carregado e Cadafais, tem subido de tom. Autarcas e munícipes apontam o dedo à falta de civismo, mas também a problemas na recolha de resíduos. Perante o problema, a Câmara de Alenquer tomou medidas e vai lançar uma campanha de sensibilização em todas as línguas, com mensagens a afixar junto às ilhas ecológicas e ecopontos. A partir de agora o problema deixa de ser a língua e passa a ser a vontade, ou a falta dela, de usar o contentor….

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar