Sem desculpas

As queixas por causa da deposição de lixo e monos no concelho de Alenquer, sobretudo na freguesia do Carregado e Cadafais, tem subido de tom. Autarcas e munícipes apontam o dedo à falta de civismo, mas também a problemas na recolha de resíduos. Perante o problema, a Câmara de Alenquer tomou medidas e vai lançar uma campanha de sensibilização em todas as línguas, com mensagens a afixar junto às ilhas ecológicas e ecopontos. A partir de agora o problema deixa de ser a língua e passa a ser a vontade, ou a falta dela, de usar o contentor….