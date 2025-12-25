Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-12-2025 10:00
Sem desculpas
- foto O MIRANTE
As queixas por causa da deposição de lixo e monos no concelho de Alenquer, sobretudo na freguesia do Carregado e Cadafais, tem subido de tom.
As queixas por causa da deposição de lixo e monos no concelho de Alenquer, sobretudo na freguesia do Carregado e Cadafais, tem subido de tom. Autarcas e munícipes apontam o dedo à falta de civismo, mas também a problemas na recolha de resíduos. Perante o problema, a Câmara de Alenquer tomou medidas e vai lançar uma campanha de sensibilização em todas as línguas, com mensagens a afixar junto às ilhas ecológicas e ecopontos. A partir de agora o problema deixa de ser a língua e passa a ser a vontade, ou a falta dela, de usar o contentor….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar