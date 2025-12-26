As novas formas de conviver

No Mercado de Natal de Almeirim o Cavaleiro Andante encontrou um mundo encantando, diversões para todos os gostos, mas muita falta de convívio social. Parece que nem o espírito natalício faz com que as pessoas se desliguem dos telemóveis e das redes sociais e aproveitem para conviver verdadeiramente e partilhar bons momentos numa época onde cada vez mais faltam os beijos e abraços. E, claro, se os adultos o fazem as crianças também o vão fazer.