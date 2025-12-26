Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-12-2025 21:00
O terceiro mundo na Linha do Norte
- foto DR
Na passada semana chegaram à redacção de O MIRANTE imagens do comboio regional 4423, saído de Lisboa em direcção ao Ribatejo, com água proveniente das casas de banho a escorrerem por toda a carruagem.
Na passada semana chegaram à redacção de O MIRANTE imagens do comboio regional 4423, saído de Lisboa em direcção ao Ribatejo, com água proveniente das casas de banho a escorrerem por toda a carruagem. Os passageiros queixaram-se de maus cheiros e criticaram, com toda a razão, um cenário que parece saído dos tempos das máquinas a vapor, quando o país ainda não tinha políticos que faziam propaganda durante anos a fio com linhas de alta velocidade, aeroportos e outras modernices...
No facebook a noticia de O MIRANTE teve quase 100 mil visualizações o que diz bem do interesse dos leitores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar