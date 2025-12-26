O terceiro mundo na Linha do Norte

Na passada semana chegaram à redacção de O MIRANTE imagens do comboio regional 4423, saído de Lisboa em direcção ao Ribatejo, com água proveniente das casas de banho a escorrerem por toda a carruagem. Os passageiros queixaram-se de maus cheiros e criticaram, com toda a razão, um cenário que parece saído dos tempos das máquinas a vapor, quando o país ainda não tinha políticos que faziam propaganda durante anos a fio com linhas de alta velocidade, aeroportos e outras modernices...

No facebook a noticia de O MIRANTE teve quase 100 mil visualizações o que diz bem do interesse dos leitores.