Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-12-2025 07:00
São muitos anos a virar frangos
- foto O MIRANTE
O PS perdeu as eleições para a União de Freguesias da Cidade de Santarém, mas ainda continua a mandar alguma coisa por aquelas bandas. Com a ajuda do Chega, os socialistas derrotaram diversas tentativas do novo presidente de junta, Alfredo Amante, da coligação PSD/CDS (AD) para formar um executivo maioritário. E para se ultrapassar o impasse, a AD não só abdicou da reivindicação de ter maioria absoluta no executivo da junta de freguesia, como até concedeu a presidência da assembleia de freguesia ao socialista Diamantino Duarte, que perdeu a junta, mas lá continua a mandar alguma coisa. Como dizia alguém, são muitos anos a virar frangos….
