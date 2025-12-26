uma parceria com o Jornal Expresso
26/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-12-2025 07:00

São muitos anos a virar frangos

São muitos anos a virar frangos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O PS perdeu as eleições para a União de Freguesias da Cidade de Santarém, mas ainda continua a mandar alguma coisa por aquelas bandas.

O PS perdeu as eleições para a União de Freguesias da Cidade de Santarém, mas ainda continua a mandar alguma coisa por aquelas bandas. Com a ajuda do Chega, os socialistas derrotaram diversas tentativas do novo presidente de junta, Alfredo Amante, da coligação PSD/CDS (AD) para formar um executivo maioritário. E para se ultrapassar o impasse, a AD não só abdicou da reivindicação de ter maioria absoluta no executivo da junta de freguesia, como até concedeu a presidência da assembleia de freguesia ao socialista Diamantino Duarte, que perdeu a junta, mas lá continua a mandar alguma coisa. Como dizia alguém, são muitos anos a virar frangos….

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar