Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-12-2025 07:00
Estátuas congeladas
- foto O MIRANTE
O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no sábado no Convento de São Francisco, debaixo de telha devido à chuva que se foi fazendo sentir.
O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no sábado no Convento de São Francisco, debaixo de telha devido à chuva que se foi fazendo sentir. Mas, mesmo assim, não foi um dia fácil para os artistas, já que a temperatura não era propriamente primaveril e o monumento não tem aquecimento. O Cavaleiro Andante saúda a competência e o estoicismo dos participantes, uns mais agasalhados que outros, que conseguiram ser estátuas vivas durante algumas horas sem espirrar nem tremer de frio….
