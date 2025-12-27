Estátuas congeladas

O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no sábado no Convento de São Francisco, debaixo de telha devido à chuva que se foi fazendo sentir. Mas, mesmo assim, não foi um dia fácil para os artistas, já que a temperatura não era propriamente primaveril e o monumento não tem aquecimento. O Cavaleiro Andante saúda a competência e o estoicismo dos participantes, uns mais agasalhados que outros, que conseguiram ser estátuas vivas durante algumas horas sem espirrar nem tremer de frio….