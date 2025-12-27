uma parceria com o Jornal Expresso
27/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-12-2025 10:00

Procuram-se perus

- Foto: Facebook
Recentemente foi criada uma página no Facebook que relata as condições em que estão os animais na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, espaço gerido pela Câmara de Vila Franca de Xira.

Recentemente foi criada uma página no Facebook que relata as condições em que estão os animais na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, espaço gerido pela Câmara de Vila Franca de Xira. Entre as várias preocupações com as condições de alimentação e higiene dos animais e com a própria degradação do espaço, os frequentadores da quinta deram conta de que os perus que habitualmente passeiam livremente no local desapareceram misteriosamente antes do Natal. Será que foram parar à mesa da consoada, já recheados? A dúvida fica no ar, conforme se pode verificar pela imagem que está na referida rede social.

