Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-01-2026 10:00
Eu ouvi um passarinho, às quatro da madrugada...
- FOTO – CM Tomar
O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), acompanhado do vereador do Chega, Samuel Fontes, madrugaram para observar no terreno o regresso do mercado grossista ao local onde habitualmente funcionava, junto ao mercado municipal. O Cavaleiro Andante regista o acontecimento, pois não é muito habitual ver políticos em acção antes dos galos cantarem e, ainda para mais, fora da época de eleições….
