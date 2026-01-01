​Falta de jeito

Nas últimas semanas vários automóveis têm sido assaltados em Alverca e especialmente no Sobralinho. Poucos dias antes do Natal vários moradores foram brindados com uma prenda amarga, ao verem os seus carros vandalizados e roubados na Rua José Pinheiro. Num dos casos, os larápios rebentaram com a coluna de direcção do carro para tentarem fazer uma ligação directa, à moda dos filmes americanos, mas rapidamente perceberam que não é só cruzar fios. Por isso, acabaram por fugir a pé e deixando o estrago para quem trabalha diariamente pagar. Se é verdade que o mundo está cada vez pior, este caso ilustra-o bem: já nem os ladrões têm jeito para a coisa....