Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-01-2026 07:00
PS e PSD disputam o afecto de Nelson Cunha
- foto O MIRANTE
Na última reunião camarária do Entroncamento, houve um momento em que os autarcas do Chega votaram em sentido contrário à bancada do PSD.
Na última reunião camarária do Entroncamento, houve um momento em que os autarcas do Chega votaram em sentido contrário à bancada do PSD, apesar do presidente Nelson Cunha (Chega) garantir estar em “sintonia” com alguns argumentos do vereador Rui Madeira (PSD). O social-democrata agradeceu a afinidade, mas lamentou que a sintonia do presidente perca força quando chega a hora de votar. A ironia não passou despercebida num executivo onde PS e PSD parecem disputar quem está mais afinado com o presidente, que vai ouvindo ambos, mas que desta vez deixou o PSD a falar sozinho....
