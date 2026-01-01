Visita para a fotografia

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, efectuou uma visita ao Hospital Vila Franca de Xira no dia 22 de Dezembro, para avaliar o funcionamento da unidade no período de Inverno e as necessidades de reforço dos cuidados primários na Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também acompanhou a governante. Como a visita foi feita às escondidas e à porta fechada, ficou por saber se a governante entrou ou não no caótico serviço de urgência, o tal que muita gente critica e que poucas melhoras tem tido. Ficou também por saber se a ministra levou alguma solução embrulhada em prenda de Natal antecipada para os moradores de VFX servidos pelo hospital ou se foi apenas um daqueles reluzentes momentos para a fotografia....