02/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-01-2026 18:00

Aldeia da roupa branca

Nas últimas semanas quem tem passado de comboio em Vila Franca de Xira tem dado de caras com este festival de roupa estendida nos muros da ferrovia.

Nas últimas semanas quem tem passado de comboio em Vila Franca de Xira tem dado de caras com este festival de roupa estendida nos muros da ferrovia. Um cenário pouco bonito que até já mereceu críticas do vereador da coligação Nova Geração (PSD/IL), David Pato Ferreira, em reunião de câmara. Enquanto os serviços municipais não vão ao local ver o que se passa, a imagem que fica é que, julgando pela tenda ali colocada, esta será uma extensão do parque de campismo da cidade....

