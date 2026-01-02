uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-01-2026 07:00

Dois irmãos de Azambuja e um cenário de terceiro mundo

- foto O MIRANTE
Há duas crianças a viver em Azambuja que são obrigadas a recorrer ao contentor do lixo que ilustra este texto para se abrigarem da chuva.

Há duas crianças a viver em Azambuja que são obrigadas a recorrer ao contentor do lixo que ilustra este texto para se abrigarem da chuva enquanto esperam pelo transporte que as leva para a escola. Este cenário terceiro mundista que envolve estes dois irmãos acontece na Rua Matias Sequeira e os pais das crianças já pediram a elementos do executivo municipal para implementarem abrigos para passageiros perto daquela zona residencial. Azambuja tem um orçamento de dezenas de milhões, será que não se arranja para 2026 umas centenas de euros para dar dignidade e melhores condições de vida a estas crianças? Fica a sugestão do Cavaleiro Andante para o presidente Silvino Lúcio e a sua equipa de trabalho.

