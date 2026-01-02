Unidos na escadaria e no orçamento?

Na escadaria dos Paços do Concelho de Benavente, o executivo municipal juntou-se para uma fotografia de Boas Festas, todos alinhados, compostos e em evidente espírito de concórdia. À direita, uma árvore de Natal ornamentada com um laço tão grande que quase sugere a tentativa de embrulhar diferenças ideológicas com papel de seda institucional. AD, CDU, Chega e PS posam lado a lado fazendo lembrar Carlos Tê cantado por Rui Veloso em “O Primeiro Beijo”, quando a canção sugere que “muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa”. Resta saber se a magia resiste à passagem do calendário. Porque depois do Natal vêm os Reis, e logo a seguir vem o Orçamento Municipal. Aí, o laço aperta, a escadaria deixa de ser cenário e cada um regressa ao seu papel habitual.