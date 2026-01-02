Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-01-2026 10:00
Ver o executivo pelas costas
- foto O MIRANTE
O eleito do PSD na Assembleia Municipal de Abrantes, João Fernandes, viveu um momento peculiar na última sessão desse órgão autárquico.
O eleito do PSD na Assembleia Municipal de Abrantes, João Fernandes, viveu um momento peculiar na última sessão desse órgão autárquico, realizada na Escola Superior de Tecnologia, onde a disposição da sala obrigava a que as intervenções fossem feitas nas costas do executivo municipal. Ao tomar a palavra, não resistiu a agradecer a rara oportunidade de finalmente ver o executivo municipal por esse ângulo — comentário que arrancou alguns sorrisos, mas também fez levantar sobrancelhas. Nada, no entanto, que pusesse em causa o espírito da quadra, até porque, como sentencia o provérbio popular, quem diz a verdade não merece castigo….
