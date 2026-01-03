Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-01-2026 15:00
Marcação cerrada
Tem sido interessante de se ver a marcação cerrada mútua que o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD) e o líder da oposição, o vereador Pedro Ribeiro (PS), têm vindo a protagonizar nas redes sociais, tipo: um diz mata, o outro diz esfola. Se um anuncia que esteve num local, o outro mostra que também lá foi. Se um fala de um tema, o outro repisa o assunto com distinta argumentação. O Cavaleiro Andante faz votos que, entretanto, não lhes falte o entusiasmo, o fôlego e a inspiração, pois ainda vai correr muita água por baixo da Ponte D. Luís até às próximas autárquicas….
