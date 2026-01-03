Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-01-2026 18:00
Uma mão cheia de nada
- foto O MIRANTE
O novo vereador do PS em Tomar, José Delgado, parece ter encontrado nas reuniões de câmara um espaço privilegiado para longas intervenções que testam a paciência de quem assiste.
O novo vereador do PS em Tomar, José Delgado, parece ter encontrado nas reuniões de câmara um espaço privilegiado para longas intervenções que testam a paciência de quem assiste. Com um passado no PSD e um presente no PS, Delgado fala muitas vezes como quem dá uma aula, com enquadramentos extensos e conclusões que nem sempre chegam a aparecer. Antes da ordem de trabalhos, o tempo alonga-se deixando a sensação de que se falou muito para dizer pouco, com grande dedicação à palavra, mas nem sempre ao que é, realmente, mais pertinente.
