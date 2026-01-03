uma parceria com o Jornal Expresso
03/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-01-2026 18:00

Uma mão cheia de nada 

Uma mão cheia de nada 
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O novo vereador do PS em Tomar, José Delgado, parece ter encontrado nas reuniões de câmara um espaço privilegiado para longas intervenções que testam a paciência de quem assiste.

O novo vereador do PS em Tomar, José Delgado, parece ter encontrado nas reuniões de câmara um espaço privilegiado para longas intervenções que testam a paciência de quem assiste. Com um passado no PSD e um presente no PS, Delgado fala muitas vezes como quem dá uma aula, com enquadramentos extensos e conclusões que nem sempre chegam a aparecer. Antes da ordem de trabalhos, o tempo alonga-se deixando a sensação de que se falou muito para dizer pouco, com grande dedicação à palavra, mas nem sempre ao que é, realmente, mais pertinente.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar