Uma mão cheia de nada 

O novo vereador do PS em Tomar, José Delgado, parece ter encontrado nas reuniões de câmara um espaço privilegiado para longas intervenções que testam a paciência de quem assiste. Com um passado no PSD e um presente no PS, Delgado fala muitas vezes como quem dá uma aula, com enquadramentos extensos e conclusões que nem sempre chegam a aparecer. Antes da ordem de trabalhos, o tempo alonga-se deixando a sensação de que se falou muito para dizer pouco, com grande dedicação à palavra, mas nem sempre ao que é, realmente, mais pertinente.