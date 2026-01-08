uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-01-2026 18:00

Ano Novo, nova zanga 

Ano Novo, nova zanga 
- foto O MIRANTE
O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António José Inácio, não tem tido a vida facilitada no regresso à política com poderes executivos, onde esteve vários anos.

O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António José Inácio, não tem tido a vida facilitada no regresso à política com poderes executivos, onde esteve vários anos. Ainda mal tinha tomado posse como presidente de junta e viu-se confrontado com problemas com a conta bancária da junta. Agora, na primeira assembleia de freguesia do mandato, viu chumbado o orçamento para 2026 pelo parceiro de coligação, a Nova Geração, que junta PSD e Iniciativa Liberal. É caso para dizer Ano Novo, nova zanga, aguardando-se as cenas dos próximos capítulos.

