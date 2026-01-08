uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-01-2026

O descanso do guerreiro

Os Pai Natal que em Dezembro proliferam por todas as cidades, centros comerciais e mercados e mercadinhos de Natal não tiveram vida fácil, com muita criançada ao colo a pedir este brinquedo e o outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na feira de Natal de Arruda dos Vinhos, onde o velhote de barba branca foi apanhado no que parece ser uma pequena soneca retemperadora. O que vale é que agora são onze meses de sossego, até tudo recomeçar novamente!.

