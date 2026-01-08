uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-01-2026 21:00

O pior lado da política

Quase três meses passados desde as últimas eleições autárquicas, a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira continua sem conseguir criar condições para compor um executivo. Tudo porque nenhuma força política quis dar a mão ao PS, o partido mais votado, para ajudar a fechar o executivo. Ainda para mais num cargo meramente simbólico, sem pelouros, apenas para cumprir a legislação. Nem mesmo a CDU, que conseguiu entender-se com os socialistas para liderar a vizinha União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, pareceu ser grande ajuda na sede de concelho, recuando ao último minuto de um alegado acordo que, pensava-se, permitiria desbloquear o impasse. Quando meia dúzia de pessoas não parece entender-se para bem da comunidade onde vive, colocando mais alto os valores ou ordens dos partidos, isso não pode deixar de nos fazer pensar que raio de política local é esta, onde mais vale mandar toda a gente para eleições novamente do que procurar entendimentos....

