Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-01-2026 07:00
Problema a desencalhar
- foto DR
A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que o novo ano vai trazer com ele a ideia de vender 10 dos 12 hectares do antigo complexo da Marinha.
A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que o novo ano vai trazer com ele a ideia de vender 10 dos 12 hectares do antigo complexo da Marinha que o município comprou há uma década por oito milhões de euros. A ideia é permitir que privados realizem no espaço uma espécie de “parque das nações” à vilafranquense, num complexo onde também está prometido o novo tribunal da cidade. A ver vamos o que chega primeiro, se o tribunal se o resto da urbanização....
