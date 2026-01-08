Problema a desencalhar

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que o novo ano vai trazer com ele a ideia de vender 10 dos 12 hectares do antigo complexo da Marinha.

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que o novo ano vai trazer com ele a ideia de vender 10 dos 12 hectares do antigo complexo da Marinha que o município comprou há uma década por oito milhões de euros. A ideia é permitir que privados realizem no espaço uma espécie de “parque das nações” à vilafranquense, num complexo onde também está prometido o novo tribunal da cidade. A ver vamos o que chega primeiro, se o tribunal se o resto da urbanização....