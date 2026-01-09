Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-01-2026 18:00
A cegonha voou para longe
- foto O MIRANTE
As urgências de ginecologia e obstetrícia na região têm dado muitas dores de cabeça às grávidas e esta quadra festiva não foi excepção.
As urgências de ginecologia e obstetrícia na região têm dado muitas dores de cabeça às grávidas e esta quadra festiva não foi excepção. Além de Santarém, também o Hospital Vila Franca de Xira viu as suas urgências de ginecologia e obstetrícia estarem encerradas, o que levou a que não nascesse o habitual “bebé do ano” nem no primeiro dia do ano, nem nos dias seguintes. É caso para dizer que até a cegonha voou para longe….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar