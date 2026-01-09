As urgências de ginecologia e obstetrícia na região têm dado muitas dores de cabeça às grávidas e esta quadra festiva não foi excepção. Além de Santarém, também o Hospital Vila Franca de Xira viu as suas urgências de ginecologia e obstetrícia estarem encerradas, o que levou a que não nascesse o habitual “bebé do ano” nem no primeiro dia do ano, nem nos dias seguintes. É caso para dizer que até a cegonha voou para longe….