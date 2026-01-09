Finanças a meter água em Santarém

Os serviços da Autoridade Tributária que funcionam na Loja do Cidadão de Santarém têm de recorrer a baldes para recolher a água que se infiltra pela cobertura do edifício sempre que chove.

Os serviços da Autoridade Tributária que funcionam na Loja do Cidadão de Santarém têm de recorrer a baldes para recolher a água que se infiltra pela cobertura do edifício sempre que chove. O alerta foi deixado na última sessão da assembleia municipal pelo eleito socialista Luís Batista, que é também quadro das Finanças. O presidente da câmara, João Leite (PSD), garantiu obras para acabar com as inundações, que serão pagas, obviamente, com o dinheiro dos contribuintes. Porque é (também) para isso que o fisco existe, mesmo quando anda a meter água....