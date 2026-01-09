Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-01-2026 21:00
Finanças a meter água em Santarém
- foto O MIRANTE
Os serviços da Autoridade Tributária que funcionam na Loja do Cidadão de Santarém têm de recorrer a baldes para recolher a água que se infiltra pela cobertura do edifício sempre que chove.
Os serviços da Autoridade Tributária que funcionam na Loja do Cidadão de Santarém têm de recorrer a baldes para recolher a água que se infiltra pela cobertura do edifício sempre que chove. O alerta foi deixado na última sessão da assembleia municipal pelo eleito socialista Luís Batista, que é também quadro das Finanças. O presidente da câmara, João Leite (PSD), garantiu obras para acabar com as inundações, que serão pagas, obviamente, com o dinheiro dos contribuintes. Porque é (também) para isso que o fisco existe, mesmo quando anda a meter água....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar