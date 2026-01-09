uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-01-2026

Pedro Ribeiro se pensasse no que fez não tinha vontade de rir

O vereador do PS na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, diz que se fartou de rir quando viu uma foto publicada pelo presidente social-democrata, João Leite, em que os vereadores socialistas tinham sido apagados da imagem de um evento em Moçarria.

O vereador do PS na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, diz que se fartou de rir quando viu uma foto publicada pelo presidente social-democrata, João Leite, em que os vereadores socialistas tinham sido apagados da imagem de um evento em Moçarria. Pelos vistos o autarca anda com mais propensão para rir desde que saiu da presidência da Câmara de Almeirim. Esperemos que agora os ares de Santarém o façam recuperar também a visão que não teve quando publicou fotos oficiais com o rosto de três elementos de O MIRANTE, presentes numa cerimónia com dezenas de pessoas, esborratadas de forma ridícula. O autarca além de não pedir desculpa aos visados ainda desculpou o funcionário que o fez, envolvido em polémicas na autarquia, e que lhe passou um atestado de burrice ao convencer Pedro Ribeiro que tal se devia à protecção de dados. O Cavaleiro Andante aconselha o autarca a tomar Cerebrum ou Memofante que pode ajudar na coerência e bom-senso e talvez evite que o riso lhe atrapalhe o pensamento.

