Quando reforçar meios parece pecado

Na Assembleia Municipal do Cartaxo, Miguel Ribeiro, do Chega, proporcionou um dos momentos mais caricatos da sessão, ao confundir reforço de meios com desperdício de dinheiro, a propósito da abertura de concursos e da criação de uma chefia intermédia na área jurídica. Num município que reconhece ter falta de trabalhadores e vários funcionários à beira da reforma, questionar a contratação de técnicos qualificados e de estruturas intermédias soa mais a populismo político do que a preocupação com a eficiência e eficácia dos serviços.