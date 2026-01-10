Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-01-2026 10:00
Arte contemporânea
- foto O MIRANTE
Quem passa na Rua Capitão Salgueiro Maia, no Forte da Casa, dá de caras com um poste de electricidade cravado de cabos. O poste e os cabos não são novos, mas actualmente um dos cabos de telecomunicações está literalmente pendurado e a tocar no chão, junto às casas. Será que se trata de uma nova abordagem artística para “embelezar” o espaço público? .
