Arte contemporânea 

Quem passa na Rua Capitão Salgueiro Maia, no Forte da Casa, dá de caras com um poste de electricidade cravado de cabos. O poste e os cabos não são novos, mas actualmente um dos cabos de telecomunicações está literalmente pendurado e a tocar no chão, junto às casas. Será que se trata de uma nova abordagem artística para “embelezar” o espaço público? .