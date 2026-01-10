Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-01-2026 07:00
Fungagá da bicharada
- foto DR
Um grupo de pessoas que frequenta habitualmente a Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, está indignado com as condições em que vivem e se alimentam os animais da quintinha.
Um grupo de pessoas que frequenta habitualmente a Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, está indignado com as condições em que vivem e se alimentam os animais da quintinha. Além disso, lamentam a degradação do piso junto às “casas” onde moram os bichos, bem como a presença de dejectos e lama no caminho. A continuar assim, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ainda terá de alterar a Estratégia Local de Habitação para garantir melhores condições de vida à bicharada....
