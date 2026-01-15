Estacionamento criativo

Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade.

Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade. Foi o caso dos automóveis que estacionaram na rotunda debaixo da ponte da auto-estrada, na Quinta da Mina, o que motivou, por um lado, risos e por outro criticas. Abuso ou não, criatividade não faltou a estes condutores....