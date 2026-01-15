uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-01-2026 10:00

Estacionamento criativo

Estacionamento criativo
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade.

Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade. Foi o caso dos automóveis que estacionaram na rotunda debaixo da ponte da auto-estrada, na Quinta da Mina, o que motivou, por um lado, risos e por outro criticas. Abuso ou não, criatividade não faltou a estes condutores....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar