Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-01-2026 10:00
Estacionamento criativo
- foto DR
Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade.
Com as dificuldades em encontrar lugar de estacionamento em Vila Franca de Xira, os automobilistas são “obrigados” a puxar pela criatividade. Foi o caso dos automóveis que estacionaram na rotunda debaixo da ponte da auto-estrada, na Quinta da Mina, o que motivou, por um lado, risos e por outro criticas. Abuso ou não, criatividade não faltou a estes condutores....
