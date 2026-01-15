Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-01-2026 18:00
Falta espaço…sobra a imaginação
- foto O MIRANTE
Em Alcoentre a falta de espaço levou a escola a reinventar-se: as actividades de apoio à família passaram para os corredores e balneários. É a chamada pedagogia da adaptação. Como diz o outro, podemos sempre ver o lado positivo da história. Desta forma, as crianças aprendem entre bancos de ginásio e portas de duche, provando que na educação pública tudo serve, desde que não se chame sala de aula. Com cerca de três dezenas de alunos envolvidos, o Cavaleiro Andante aplaude o esforço, mas lembra que há limites para a imaginação.
