Na Chamusca saiu o Banco, mas o lixo ficou

O Santander Totta fechou o balcão na Chamusca para “melhorar o serviço ao cliente”, mas o progresso é um bocadinho difícil de explicar quando o cliente se depara com uma máquina multibanco mal-cuidada, repleta de papéis e sinais de abandono. Há falta de civismo, é certo. Mas também há falta de responsabilidade da entidade. O banco saiu, fechou a porta e deixou para trás uma presença que na prática não existe. Estas entidades só sobrevivem se não fecharem a porta à proximidade com a população. Nem toda a gente vive de aplicações no telemóvel.