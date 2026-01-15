Prenda com sabor amargo

A Câmara de Alenquer anunciou através das redes sociais que os parquímetros já estão todos a funcionar na vila de Alenquer. São 25 máquinas prontas a cobrar o estacionamento de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, e ao sábado de manhã. Depois do anúncio, alguns munícipes manifestaram a sua indignação. Uns a referir que a câmara quer lucrar, mas as estradas estão cheias de buracos; outros ameaçaram que vão passar só a fazer compras nas grandes superfícies comerciais porque não pagam estacionamento. É mais uma daquelas prendas natalícias que os destinatários bem dispensavam….