15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-01-2026 07:00

Prenda com sabor amargo

- Foto: CM Alenquer
A Câmara de Alenquer anunciou através das redes sociais que os parquímetros já estão todos a funcionar na vila de Alenquer.

A Câmara de Alenquer anunciou através das redes sociais que os parquímetros já estão todos a funcionar na vila de Alenquer. São 25 máquinas prontas a cobrar o estacionamento de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, e ao sábado de manhã. Depois do anúncio, alguns munícipes manifestaram a sua indignação. Uns a referir que a câmara quer lucrar, mas as estradas estão cheias de buracos; outros ameaçaram que vão passar só a fazer compras nas grandes superfícies comerciais porque não pagam estacionamento. É mais uma daquelas prendas natalícias que os destinatários bem dispensavam….

