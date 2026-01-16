uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-01-2026 07:00

Inverno a aquecer

- foto O MIRANTE
O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), parece já ter encontrado na recém-chegada vereadora do PSD, Ana Oliveira (na foto), a parceira ideal para duelos verbais dignos de palco.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), parece já ter encontrado na recém-chegada vereadora do PSD, Ana Oliveira (na foto), a parceira ideal para duelos verbais dignos de palco. A sintonia não existe, mas a contracena está afinada. Manuel Valamatos e Ana Oliveira não se entendem, nem pouco mais ou menos. A vereadora social-democrata acusa o presidente de a interromper sistematicamente sempre que tenta usar da palavra, embora, justiça seja feita, também não resista a interromper quando é o autarca a discursar. Apesar de estar há pouco tempo no executivo, Ana Oliveira já consegue tirar Manuel Valamatos do sério, levando-o até a elevar o tom de voz. Com o mandato ainda agora a aquecer, tudo indica que as próximas sessões camarárias em Abrantes prometem ser mais quentinhas, para combater este Inverno friorento.

