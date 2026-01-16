uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-01-2026 18:00

Quando o hospital vira lar e o Estado vira as costas

Quando o hospital vira lar e o Estado vira as costas
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Seis milhões de euros por ano, é este o preço da incapacidade do Estado em resolver o mais do que óbvio problema do Hospital Vila Franca de Xira.

Seis milhões de euros por ano, é este o preço da incapacidade do Estado em resolver o mais do que óbvio problema do Hospital Vila Franca de Xira: camas ocupadas por doentes com alta clínica, maioritariamente idosos, não por necessidade médica, mas porque não há resposta social. Desta forma, o hospital transforma-se em lar improvisado, enquanto as urgências sufocam e os profissionais trabalham no limite. O problema é antigo, as desculpas também. Mudam as administrações, sucedem-se as visitas ministeriais, mas tudo fica na mesma.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar