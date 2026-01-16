Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-01-2026 18:00
Quando o hospital vira lar e o Estado vira as costas
- foto arquivo O MIRANTE
Seis milhões de euros por ano, é este o preço da incapacidade do Estado em resolver o mais do que óbvio problema do Hospital Vila Franca de Xira.
Seis milhões de euros por ano, é este o preço da incapacidade do Estado em resolver o mais do que óbvio problema do Hospital Vila Franca de Xira: camas ocupadas por doentes com alta clínica, maioritariamente idosos, não por necessidade médica, mas porque não há resposta social. Desta forma, o hospital transforma-se em lar improvisado, enquanto as urgências sufocam e os profissionais trabalham no limite. O problema é antigo, as desculpas também. Mudam as administrações, sucedem-se as visitas ministeriais, mas tudo fica na mesma.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar