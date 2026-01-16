uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-01-2026 10:00

Uma piscina no Sardoal e uma escorregadela depois

- foto O MIRANTE
Fernando Martins, deputado do Chega na Assembleia Municipal do Sardoal, levou à reunião um levantamento minucioso dos problemas do pavilhão gimnodesportivo.

Fernando Martins, deputado do Chega na Assembleia Municipal do Sardoal, levou à reunião um levantamento minucioso dos problemas do pavilhão gimnodesportivo. Falou com rigor técnico e apresentou o número que dava peso à denúncia: 110 sítios onde chove. Nem mais, nem menos. A imagem de um pavilhão transformado em piscina coberta estava bem desenhada quando o presidente da câmara, Pedro Rosa, respondeu: as obras tinham começado nesse mesmo dia. Rematou ainda com um “eu próprio já lá caí”. Em poucos segundos, a crítica passou de actual a histórica. Uns dirão azar, outros falta de timing. Certo é que, naquele dia, choveu menos no pavilhão…e mais no discurso.

