Ver para crer

Pedro Ribeiro, vereador da Câmara de Santarém e ex-presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), não escondeu o seu regozijo pela decisão dos municípios da Lezíria em avançarem para a criação de uma empresa intermunicipal de transporte rodoviário de passageiros. E na última reunião de câmara de Santarém deixou bem patente a sua satisfação, garantindo que o projecto vai ter sucesso e mudar o paradigma dos transportes em Portugal. Um entusiasmo que espoletou a ironia do vereador do Chega, Pedro Correia, que frisou que ainda está para nascer a empresa pública de transportes em Portugal que não dê prejuízo. Vamos ver se é desta que se dá o milagre, ou não estivesse Fátima ali ao lado….