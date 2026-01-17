Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-01-2026 07:00
Estendal montado
- foto O MIRANTE
Há munícipes que vão às reuniões de câmara para ouvir, outros para falar e há os que vão prontos para tudo. Na última reunião do executivo de Azambuja, um rosto bem conhecido pelos autarcas entrou na sala com um arsenal de jornais. Uma por uma, foi abrindo várias folhas e estendeu-as em cima das mesas da frente. O espectáculo prometia, mas como o vice-presidente da câmara cortou o pio ao ‘artista’ ninguém ficou a perceber o porquê daquela performance, já que o protagonista meteu a viola no saco e foi à sua vida... .
