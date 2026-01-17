uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-01-2026 12:00

Pedro Marques fugiu com o rabo à seringa

Pedro Marques fugiu com o rabo à seringa
- Foto ULS Lezíria
No pico da gripe e das infecções respiratórias, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Pedro Marques, foi de férias.

No pico da gripe e das infecções respiratórias, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Pedro Marques, foi de férias. A sua falta não foi tão notória para os seus amigos e seguidores porque sua excelência aproveitou a folga para escrever muitos textos filosóficos nas suas redes sociais aparentemente desligado dos problemas pouco literários que estavam e ainda estão por resolver no Hospital de Santarém. Sabendo que o lugar de Pedro Marques é de nomeação política, estranha-se que no pico da gripe e com o Hospital Distrital num caos, com as consultas suspensas para quase duas semanas, o senhor director não tenha trocado os textos filosóficos por escritos sobre o SNS que, como todos sabemos, atravessa a pior crise de sempre desde que foi implementado em Portugal. O Cavaleiro Andante até simpatiza com Pedro Marques, com quem já partilhou a carteira profissional de jornalista, só não percebe é como é que alguém que já foi jornalista e dono de jornal, tem coragem de marcar férias exactamente num período em que sabe que o trabalho aperta, e que os líderes não podem fugir com o rabo à seringa.

