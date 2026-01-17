Sozinhos à mesa

A última reunião de câmara de Abrantes foi palco de uma troca de acusações caricata entre a vereadora Ana Oliveira (PSD) e o presidente Manuel Valamatos (PS), respeitante aos lugares que cada um ocupou no jantar de Natal da Câmara Municipal de Abrantes. A vereadora introduziu o tema, argumentando que toda a oposição ficou sozinha numa mesa, o que para si não revelou uma boa forma de serem recebidos. Já o presidente defendeu que a organização do evento esteve a cargo do centro social do município e que no meio de mais de 600 pessoas foi-se sentando e tentando conviver com todos. Destacou que nunca estes problemas se levantaram antes e que se senta em qualquer lugar. O descontentamento demonstrado por Ana Oliveira é curioso. Será que a nova vereadora já está cansada dos colegas de oposição? Caso para dizer que à mesa houve quem ficasse junto… e também quem ficasse a remoer no assunto.