uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-01-2026 10:00

Sozinhos à mesa

Sozinhos à mesa
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A última reunião de câmara de Abrantes foi palco de uma troca de acusações caricata entre a vereadora Ana Oliveira (PSD) e o presidente Manuel Valamatos (PS).

A última reunião de câmara de Abrantes foi palco de uma troca de acusações caricata entre a vereadora Ana Oliveira (PSD) e o presidente Manuel Valamatos (PS), respeitante aos lugares que cada um ocupou no jantar de Natal da Câmara Municipal de Abrantes. A vereadora introduziu o tema, argumentando que toda a oposição ficou sozinha numa mesa, o que para si não revelou uma boa forma de serem recebidos. Já o presidente defendeu que a organização do evento esteve a cargo do centro social do município e que no meio de mais de 600 pessoas foi-se sentando e tentando conviver com todos. Destacou que nunca estes problemas se levantaram antes e que se senta em qualquer lugar. O descontentamento demonstrado por Ana Oliveira é curioso. Será que a nova vereadora já está cansada dos colegas de oposição? Caso para dizer que à mesa houve quem ficasse junto… e também quem ficasse a remoer no assunto.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar