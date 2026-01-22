uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-01-2026 21:00

André Ventura vem viver para Santarém

André Ventura vem viver para Santarém
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Numa terra de reis e rainhas, que não é só o Ribatejo, mas onde o Ribatejo tem um papel importante por ter sido em grande parte território real para caçadas e descanso do reino, André Ventura, o fenómeno político do momento, parece ter uma grande simpatia muito acima da republicana.

Numa terra de reis e rainhas, que não é só o Ribatejo, mas onde o Ribatejo tem um papel importante por ter sido em grande parte território real para caçadas e descanso do reino, André Ventura, o fenómeno político do momento, parece ter uma grande simpatia muito acima da republicana. Foi o que mais uma vez aconteceu numas eleições, desta vez presidenciais, em que o candidato do Chega só perdeu por décimas para António José Seguro, o republicano e democrata assumido e, valha a verdade, nesta altura um dos poucos que não pode ser colado ao comportamento dos socráticos e costistas do Partido Socialista, que é considerado o maior catavento da política partidária portuguesa. Não é caso para dizer “Viva” o Rei, mas que o Rei está atento às maldades que os republicanos vão fazendo à democracia, isso ninguém poderá ter dúvidas. E se não arrepiam caminho ainda levam, como promete Ventura, com uma “Terceira República”, que é para não enjoarem das doces, melosas e amplas liberdades democráticas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar