André Ventura vem viver para Santarém

Numa terra de reis e rainhas, que não é só o Ribatejo, mas onde o Ribatejo tem um papel importante por ter sido em grande parte território real para caçadas e descanso do reino, André Ventura, o fenómeno político do momento, parece ter uma grande simpatia muito acima da republicana.

Numa terra de reis e rainhas, que não é só o Ribatejo, mas onde o Ribatejo tem um papel importante por ter sido em grande parte território real para caçadas e descanso do reino, André Ventura, o fenómeno político do momento, parece ter uma grande simpatia muito acima da republicana. Foi o que mais uma vez aconteceu numas eleições, desta vez presidenciais, em que o candidato do Chega só perdeu por décimas para António José Seguro, o republicano e democrata assumido e, valha a verdade, nesta altura um dos poucos que não pode ser colado ao comportamento dos socráticos e costistas do Partido Socialista, que é considerado o maior catavento da política partidária portuguesa. Não é caso para dizer “Viva” o Rei, mas que o Rei está atento às maldades que os republicanos vão fazendo à democracia, isso ninguém poderá ter dúvidas. E se não arrepiam caminho ainda levam, como promete Ventura, com uma “Terceira República”, que é para não enjoarem das doces, melosas e amplas liberdades democráticas.