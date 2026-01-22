Muitos diagnósticos, pouca terapêutica…

O engenheiro, gestor e ex-ministro da Economia, António da Costa Silva, esteve em Santarém, numa conferência da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, onde falou sobre uma estratégia para a região e deixou algumas pistas que, verdade se diga, não deixaram ninguém espantada. A agricultura e agro-indústria, a logística, a floresta, a saúde e a indústria papeleira foram alguns dos sectores que o especialista considerou ser fundamental apostar para tornar o Ribatejo mais desenvolvido e competitivo. Tudo isso, obviamente, articulado com a inovação tecnológica e com a aposta na capacitação dos recursos humanos. Mais uma prova de que quanto a diagnósticos, na região e no país, temos estado bem servidos (basta lembrar o célebre relatório Porter), o problema mesmo tem sido a aplicação da terapêutica….