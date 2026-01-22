Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-01-2026 07:00
Quando a vontade aperta
As casas de banho femininas situadas no primeiro andar dos Paços do Concelho em Arruda dos Vinhos estão num estado pouco convidativo e a precisar de uma remodelação urgente.
As casas de banho femininas situadas no primeiro andar dos Paços do Concelho em Arruda dos Vinhos estão num estado pouco convidativo e a precisar de uma remodelação urgente. No seu estado actual, alerta Paula Salema, eleita do Chega em Arruda dos Vinhos, também não permitem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. É certo que quando a vontade aperta esta casa de banho é melhor do que nada, mas lá que precisava de um jeitinho, precisava. Assim é preciso primeiro ganhar coragem antes de entrar....
