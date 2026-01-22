Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-01-2026 10:00
Uma cegada!
- foto O MIRANTE
A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa está mergulhada num tumulto e em situação ingovernável.
A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa está mergulhada num tumulto e em situação ingovernável. Depois de umas eleições onde António Inácio não conseguiu maioria suficiente para gerir a freguesia descansado - tendo de aliar-se ao Chega - agora viu a coligação que o ajudou a chegar ao poder, a Nova Geração (PSD/IL) sair do acordo e deixar Inácio sozinho no barco. Resta saber quanto tempo é que este executivo vai aguentar sem ir ao fundo e, com isso, arrastar todos os moradores para eleições intercalares....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar