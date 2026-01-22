uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-01-2026

Uma cegada!

- foto O MIRANTE
A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa está mergulhada num tumulto e em situação ingovernável.

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa está mergulhada num tumulto e em situação ingovernável. Depois de umas eleições onde António Inácio não conseguiu maioria suficiente para gerir a freguesia descansado - tendo de aliar-se ao Chega - agora viu a coligação que o ajudou a chegar ao poder, a Nova Geração (PSD/IL) sair do acordo e deixar Inácio sozinho no barco. Resta saber quanto tempo é que este executivo vai aguentar sem ir ao fundo e, com isso, arrastar todos os moradores para eleições intercalares....

