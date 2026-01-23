uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-01-2026 21:00

Abrir horizontes

Abrir horizontes
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O último mercado de Natal em Alverca deu que falar e, sobretudo, a localização escolhida para a roda gigante que custou 60 mil euros aos cofres do município.

O último mercado de Natal em Alverca deu que falar e, sobretudo, a localização escolhida para a roda gigante que custou 60 mil euros aos cofres do município. Quem nela andou ganhou uma vista privilegiada para o parque de estacionamento do campo da feira de Alverca, situação que gerou duras críticas de vários moradores, inclusive de Carlos Alvarenga, vereador do Chega no município. Realmente alguma coisa de errado se passou no planeamento deste mercado de Natal, para alguém pensar que a melhor vista que se pode ter da cidade de Alverca é metendo uma roda gigante no meio de prédios. Só se a ideia era alargar horizontes e mirar as casas da vizinhança....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar