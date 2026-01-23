Abrir horizontes

O último mercado de Natal em Alverca deu que falar e, sobretudo, a localização escolhida para a roda gigante que custou 60 mil euros aos cofres do município. Quem nela andou ganhou uma vista privilegiada para o parque de estacionamento do campo da feira de Alverca, situação que gerou duras críticas de vários moradores, inclusive de Carlos Alvarenga, vereador do Chega no município. Realmente alguma coisa de errado se passou no planeamento deste mercado de Natal, para alguém pensar que a melhor vista que se pode ter da cidade de Alverca é metendo uma roda gigante no meio de prédios. Só se a ideia era alargar horizontes e mirar as casas da vizinhança....