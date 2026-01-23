Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-01-2026 21:00
Abrir horizontes
- foto O MIRANTE
O último mercado de Natal em Alverca deu que falar e, sobretudo, a localização escolhida para a roda gigante que custou 60 mil euros aos cofres do município.
O último mercado de Natal em Alverca deu que falar e, sobretudo, a localização escolhida para a roda gigante que custou 60 mil euros aos cofres do município. Quem nela andou ganhou uma vista privilegiada para o parque de estacionamento do campo da feira de Alverca, situação que gerou duras críticas de vários moradores, inclusive de Carlos Alvarenga, vereador do Chega no município. Realmente alguma coisa de errado se passou no planeamento deste mercado de Natal, para alguém pensar que a melhor vista que se pode ter da cidade de Alverca é metendo uma roda gigante no meio de prédios. Só se a ideia era alargar horizontes e mirar as casas da vizinhança....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar