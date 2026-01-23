uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-01-2026 10:00

Cartaxo também já entra no campeonato dos fenómenos

Durante muitos anos julgámos que os fenómenos inexplicáveis eram património exclusivo do Entroncamento.

Durante muitos anos julgámos que os fenómenos inexplicáveis eram património exclusivo do Entroncamento. Afinal estava tudo enganado. O Cartaxo começa, discretamente, a reclamar o seu lugar neste campeonato do insólito ribatejano. No passado domingo, dia 18 de Janeiro, um automóvel decidiu desafiar as leis da lógica e do bom senso ao surgir, solitário e abandonado, no meio da Rua Manuel Bernardo das Neves. Não havia condutor, não havia testemunhas, não havia explicação imediata. Havia apenas um carro, desligado, parado e perfeitamente empenhado em cortar o trânsito nos dois sentidos. As autoridades fizeram o que lhes competia: procuraram o dono e libertaram a via. Já o fenómeno ficou.

