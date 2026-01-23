Cartaxo também já entra no campeonato dos fenómenos

Durante muitos anos julgámos que os fenómenos inexplicáveis eram património exclusivo do Entroncamento. Afinal estava tudo enganado. O Cartaxo começa, discretamente, a reclamar o seu lugar neste campeonato do insólito ribatejano. No passado domingo, dia 18 de Janeiro, um automóvel decidiu desafiar as leis da lógica e do bom senso ao surgir, solitário e abandonado, no meio da Rua Manuel Bernardo das Neves. Não havia condutor, não havia testemunhas, não havia explicação imediata. Havia apenas um carro, desligado, parado e perfeitamente empenhado em cortar o trânsito nos dois sentidos. As autoridades fizeram o que lhes competia: procuraram o dono e libertaram a via. Já o fenómeno ficou.